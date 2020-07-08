Черногорский режим сорвал традиционный Иванданский собор

08.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Полиция не пустила священников СПЦ на территорию племени цуца в поселок Бьелила для проведения традиционной службы на Ивандан (Рождество Иоанна Предтечи).

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Больше половина населения Черногории, за исключением жителей побережья – потомков обитателей средневековых княжеств Дукля и Зета, и по сей день делятся на кланы и племена. Для племени Цуца традиционным и особо почитаемым праздником является Ивандан, в честь которого проводится ежегодный Цуцкий церковно-народной собор. В этом году это мероприятие было отменено в связи с ограничениями руководства страны в связи с новой вспышкой COVID-19. Однако в административном центре территории племени Цуца – поселке Бьелила в храме в честь Иоанна Крестителя должна была состоятся праздничная служба без участия прихожан.

По свидетельству очевидцев, накануне к немногочисленным жителям территории (большая часть местных разъехалась по крупным городам и другим странам, чтобы собираться раз в году – на Ивандан) приходили активисты провластной Демократической партии социалистов и агитировали не ходить на церковную службу (верующие планировали собраться возле церкви, соблюдая дистанцию). В день праздника вся земля цуца была оцеплена полицейскими, которые никого не впускали и не выпускали.

«Они не позволили священнику Гойко Перовичу, что в сопровождении церковного алтарника Славко Кривокапича, родившегося в Кучиште близ Бьелила, приехать из Цетине, – говорится в заявлении Черногорско-Приморской митрополии СПЦ. – И священнику Немане Кривокапичу, чьи предки были похоронены перед вышеупомянутой церковью Иоанна Крестителя, приехать сюда из Котора. Глава церковной общины Никшича Ратко Кривокапичу, родом из этого района был остановлен на пути из Грахова …

Это террористическое антицерковное полицейское действие, по-видимому, координируется с медиа-кампанией. Собор объединяет цуца со всех уголков Черногории и имеет исключительно духовный характер, а ведущие СМИ представляют его как политическую и националистическую акцию».

В СПЦ, равно как и представители племени цуца, считают, что действия режима Подгорицы по срыву традиционного праздника носят откровенно дискриминационный характер.