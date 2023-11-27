Черногорский университет пообещал установить таблички на кириллице

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Университет Черногории ответил на просьбу Сербского национального совета установить в зданиях вуза таблички на кириллице.

Ректор вуза Владимир Божович пообещал решить вопрос как можно скорее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

На свой запрос Сербский национальный совет получил ответ от Черногорского университета за подписью ректора, профессора Владимира Божовича.

«В соответствии со статьями 13 и 79 Конституции Черногории мы считаем вашу просьбу обоснованной. Однако, учитывая, что в составе Университета 24 организационных подразделения, а реализация инициативы потребует времени, привлечения человеческих и материальных ресурсов, сообщаем Вам, что приступим к реализации запроса как можно скорее», – было сказано в полученном документе.

Ранее организация выступила с обращением, в котором указала что отсутствие кириллицы на фасадах официальных учреждений Черногории «нарушает конституционные положения страны, гарантирующие равное использование кириллицы и латиницы».

«Кириллица была и остается одной из основ нашей идентичности. Отказ от нее означает разрыв с нашей культурной и духовной идентичностью, от нашего культурного наследия. Кириллица сегодня в Черногории имеет статус только разрешенного, но не равноправного и обязательного письма. Все госуправление и официальная переписка ведется на латинице при полном игнорировании кириллицы», – говорилось в сообщении Сербского национального совета.

После отделения от Сербии в 2006 году власти Черногории взяли четкий курс на Запад. И чтобы больше отличаться от Сербии, начали неофициальный переход с кириллического словаря, на котором веками писали их предки, на латинский.

При этом все чаще на официальном уровне даже название страны произносилось на итальянский манер – Монтенегро. Тем самым черногорская элита повторила преступление постсоветской Молдавии, которая в угоду Западу, декларируя разрыв с Москвой, отказалась от кириллицы, которой молдаване пользовались веками, в пользу латиницы.