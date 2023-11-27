Черногорский университет пообещал установить таблички на кириллице

Алексей Топоров.  
27.11.2023 23:52
  (Мск) , Подгорица
Просмотров: 165
 
Дзен, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Сербия, Черногория


Университет Черногории ответил на просьбу Сербского национального совета установить в зданиях вуза таблички на кириллице.

Ректор вуза Владимир Божович пообещал решить вопрос как можно скорее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Университет Черногории ответил на просьбу Сербского национального совета установить в зданиях вуза таблички на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


На свой запрос Сербский национальный совет получил ответ от Черногорского университета за подписью ректора, профессора Владимира Божовича.

«В соответствии со статьями 13 и 79 Конституции Черногории мы считаем вашу просьбу обоснованной. Однако, учитывая, что в составе Университета 24 организационных подразделения, а реализация инициативы потребует времени, привлечения человеческих и материальных ресурсов, сообщаем Вам, что приступим к реализации запроса как можно скорее», – было сказано в полученном документе.

Ранее организация выступила с обращением, в котором указала что отсутствие кириллицы на фасадах официальных учреждений Черногории «нарушает конституционные положения страны, гарантирующие равное использование кириллицы и латиницы».

«Кириллица была и остается одной из основ нашей идентичности. Отказ от нее означает разрыв с нашей культурной и духовной идентичностью, от нашего культурного наследия. Кириллица сегодня в Черногории имеет статус только разрешенного, но не равноправного и обязательного письма. Все госуправление и официальная переписка ведется на латинице при полном игнорировании кириллицы», – говорилось в сообщении Сербского национального совета.

После отделения от Сербии в 2006 году власти Черногории взяли четкий курс на Запад. И чтобы больше отличаться от Сербии, начали неофициальный переход с кириллического словаря, на котором веками писали их предки, на латинский.

При этом все чаще на официальном уровне даже название страны произносилось на итальянский манер – Монтенегро. Тем самым черногорская элита повторила преступление постсоветской Молдавии, которая в угоду Западу, декларируя разрыв с Москвой, отказалась от кириллицы, которой молдаване пользовались веками, в пользу латиницы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть