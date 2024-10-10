Черногорских националистов взбесило изображение административного здания эпохи королевства Югославия

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Председатель Скупщины Черногории, серб Андрия Мандич представил новый логотип парламента, на котором изображено здание Скупщины Зетской Бановины – административной единицы, которая располагалась на черногорской территории в эпоху королевства Югославия.

Это решение вызвало бурное негодование у свидомых националистов из Демократический партии социалистов, которые увидели в этом атаку на черногорскую государственность, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новый логотип парламента Мандич представил на выездной сессии Скупщины в исторической столице страны – Цетинье (современная столица находится в городе Подгорица). Проект, по его словам, был разработан совместно с уполномоченным представителем Генерального секретариата Скупщины.

«Это логично сделать в представительском здании, в котором мы сейчас сидим, административном здании бывшей Зетской Бановины, где после Второй мировой войны располагались все наиболее важные государственные институты Республики Черногория. Таким образом, мы, как Скупщина, демонстрируем уважение к исторической столице и показываем насколько важен этот город для всех нас, и нам выпала честь быть продолжателями великой работы», – сказал Мандич.

Он также напомнил, что именно сегодня исполняется 90 лет со дня убийства первой жертвы фашизма в Европе – короля Югославии Александра Первого Карагеоргиевича (убитого хорватскими и македонскими нацистами в Марселе). И единственного короля Югославии, родившегося в Цетинье.

«Символика ясна, равно как и причины, по которым вы ссылаетесь на Зетскую бановину – в то время Черногория потеряла свое название, государственное достоинство и часть территории, а Зетская бановина была лишь провинцией в составе королевства», – атаковал спикера депутат от националистической Демократической партии социалистов Андрия Николич.

Его однопартиец Оскар Хутер заявил, что Мандич отрабатывает долг перед президентом Сербии Александром Вучичем, но он не сможет делать это долго. В свою очередь представитель прозападных либералов из партии URA Филипп Аджич назвал предложение председателя провокацией в отношении жителей Цетинье и граждан Черногории.

А мэр Цетинье, который в последнее годы превратился в рассадник черногорского национализма – Никола Джурашкович, заявил, что «Черногория в свое время освободилась от сербской оккупации, освободится и от Андрии Мандича».

«Цетинье и Черногория живут, а жалкая бановина исчезла так же, как Мандич слетит с кресла председателя парламента после внеочередных парламентских выборов. Его предполагаемая любовь к Цетинье такая же, как и у сербских оккупационных сил Карагеоргиевича, которые аннексировали Черногорию и превратили ее в позорную бановину, упразднив ее название и Черногорскую православную церковь», – сказал свидомый националист.

Таким образом, вопрос о новом логотипе черногорской Скупщины пока подвис в воздухе.