Черногорского криминального авторитета застрелили и пытались сжечь в Киеве
Вероятный лидер криминального кавачского клана Радое Звицер был убит в элитном районе украинской столице.
Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Как проинформировал черногорский портал Vijesti (Вести), со ссылкой на собственные источники из Управления полиции Черногории, в результате покушения Звицер был серьезно ранен, в него было произведено несколько выстрелов, сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии.
После нападавшие попытались поджечь машину с тяжелораненным черногорцем, но неудачно, один из них в результате загорелся сам.
Покушение произошло в Киеве неподалеку от комплекса «Новопечерские Липки» на улице Драгомирова.
По последним данным по подозрению в этом преступлении украинской полицией были задержаны четверо человек.
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