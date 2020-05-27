27.05.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Криминал, Происшествия, Украина, Черногория
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Черногорского криминального авторитета застрелили и пытались сжечь в Киеве


Вероятный лидер криминального кавачского клана Радое Звицер был убит в элитном районе украинской столице.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как проинформировал черногорский портал Vijesti (Вести), со ссылкой на собственные источники из Управления полиции Черногории, в результате покушения Звицер был серьезно ранен, в него было произведено несколько выстрелов, сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии.

После нападавшие попытались поджечь машину с тяжелораненным черногорцем, но неудачно, один из них в результате загорелся сам.

Покушение произошло в Киеве неподалеку от комплекса «Новопечерские Липки» на улице Драгомирова.

По последним данным по подозрению в этом преступлении украинской полицией были задержаны четверо человек.

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