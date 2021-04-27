Черногорского вице-премьера от мести мафии охраняют спецназ и броневик

27.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Полиция Черногории усилила охрану зампреда правительства страны Дритана Абазовича, после того как стало известно, что лидеры преступного Кавачского клана поклялись убить его.

Так организованная преступность, процветавшая при президенте Мило Джукановиче, отреагировала на недавний арест одного из лидеров клана и отказ Абазовича встречаться с криминальными авторитетами.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», усиление мер безопасности вице-премьера Черногории, албанца Абазовича произошло после очередных криминальных разборок между местными бандитскими кланами, в ходе которых в Мойковаце был убит Зоран Ашанин. Расследуя это убийство, правоохранители прослушали телефонный разговор, в ходе которого уже арестованный киллер Горан Пантович сказал члену клану Кавач:

«После того, как я убью Ашанина, мы покончим с Абазовичем, за то, что он арестовал шефа».

Сам Пантович был арестован полицией накануне.

Дритан Абазович.

СМИ Черногории напомнили, что клан Кавач уже угрожал Абазовичу после парламентских выборов в августе 2020 года, после того как тот отказался встретиться с его лидерами.

Едва оперативная информация поступила правоохранителям, те мгновенно эвакуировали Дритана Абазовича из Херцег-Нови, где тот находился с официальным визитом. На сегодняшний день черногорского вице-премьера круглосуточно охраняет полицейский спецназ, усиленный бронетранспортером.