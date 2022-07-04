«Черноморнефтегаз» отчитался о положении с добычей на шельфе после обстрела

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» работает в штатном режиме.

Закачка газа в подземное хранилище идет по плану, заверили на предприятии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Работа газотранспортной системы и обеспечение потребителей природным газом осуществляется бесперебойно. Полуостров Крым обеспечен газом, закачка газа в подземное хранилище происходит в рамках установленного плана, что позволит удовлетворить потребность Крымского полуострова в природном газе в полном объеме», – сообщили в «Черноморнефтегазе».

Между тем, горение на обстрелянной украинскими военными буровой платформе продолжается. Конструкции охлаждают с катеров «Черноморнефтегаза». В море продолжаются поиски 7 сотрудников предприятия, которые числятся без вести пропавшими с 20 июня после обстрела малой платформы на Одесском месторождении.

После чего с буровых платформ Одесского и Голицынского месторождений эвакуировали весь персонал из 219 человек. На остальных платформах, которые находятся дальше от украинского берега, добыча газа продолжается.