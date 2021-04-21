Черноморский флот не даст НАТО хозяйничать у российских границ

21.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия вправе ограничивать проход через свои территориальные воды.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

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По его словам, обвинения со стороны США Великобритании из-за решения РФ закрыть проход военным кораблям через Керченский пролив похожи «на какую-то весеннюю паранойю».

«Россия – причерноморская страна. Ее Черноморский флот – хозяин в этом небольшом море. Любые ограничения, которые мы водим, не нарушают международных правил судоходства. Я думаю, было бы большим удивлением, если бы США спокойно пускали наши военные корабли в свои территориальные воды где-нибудь у американского побережья Флориды», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Он отмечает, что главные маневры ВМС НАТО в этом регионе еще предстоят.

«НАТО готовится их проводить в конце мая – начале июня, хотят показать нам кузькину мать у наших границ. Им хотелось бы, чтобы мы спокойно дали им тут хозяйничать. Но такого не будет. Черноморский флот готов к любым провокациям. Все их действия должны быть и будут под полным нашим контролем», – резюмировал Дандыкин.