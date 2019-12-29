29.12.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Севастополь
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Черноморский флот пополнился двумя боевыми кораблями

Черноморский флот Российской Федерации пополнился двумя новыми кораблями. Так, в состав ЧФ накануне поступил малый ракетный корабль «Ингушетия», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в церемонии торжественного поднятия Андреевского флага на судне принял участие командующий ЧФ Игорь Осипов, замминистра обороны России, бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и нынешний руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.

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Кроме «Ингушетии» боевой состав ЧФ пополнил корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». Торжественная церемония по его приему в состав флота состоялась в главной базе Балтийского флота – городе Балтийске, где накануне экипаж корабля завершил программу государственных испытаний.

«После подъёма Андреевского флага экипаж новейшего корабля противоминной обороны ЧФ приступит к сдаче курсовых задач и подготовке к переходу в Севастополь», – сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

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