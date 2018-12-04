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Черноморский флот пополнился новейшим боевым кораблем
Новейший патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» впервые прибыл в Севастополь.
Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» впервые прибыл в Севастополь для прохождения очередного этапа государственных ходовых испытаний (ГХИ). В течение 5 суток экипаж корабля выполнит комплекс мероприятий в соответствии с планом ГХИ», – говорится в сообщении.
После завершения специальных мероприятий «Дмитрий Рогачёв» совершит переход в пункт базирования Новороссийск для выполнения дальнейших этапов испытаний.
Ранее, экипаж новейшего патрульного корабля в морском полигоне Черноморского флота успешно провёл испытания с выполнением первых артиллерийских стрельб. Личный состав корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целям.
Кроме того, командующий ЧФ вице-адмирал Александр Моисеев рассказывал ранее журналистам, что в 2019 году в состав флота войдут 18 новых кораблей с современными боевыми комплексами. Это малый ракетный корабль “Орехово-Зуево”, патрульные корабли “Василий Быков” и “Дмитрий Рогачев”, морской тральщик “Иван Антонов” и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.
В числе оставшихся 13 судов, которые поступят в дальнейшем, МРК различных проектов, оснащенные крылатыми ракетами “Калибр”, а также корабли обеспечения.
Метки: Черноморский флот РФ
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