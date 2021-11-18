Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
18.11.2021 10:38
(Мск),

Москва,

Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия
Просмотров:

Черноморский флот пополняют корабли, способные нести БПЛА и подводных роботов

Минобороны РФ утвердило график испытаний и передачи новых кораблей ВМФ Черноморскому флоту. Об этом,...

Минобороны РФ утвердило график испытаний и передачи новых кораблей ВМФ Черноморскому флоту.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на источник в оборонном ведомстве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, до конца года в состав ЧФ войдет патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов».

«Это так называемый корабль-трансформер. Он может нести беспилотники и подводных роботов, а в случае необходимости его вооружение можно усилить за счет контейнерных систем», – отмечается в материале.

Сейчас в строю находятся три патрульных корабля проекта 22160 — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Все они входят в состав Черноморского флота.

«Корабли проекта 22160 неплохо зарекомендовали себя, — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Их активно используют не только в Черном, но и в Средиземном море. Они могут эффективно вести наблюдение за одиночными кораблями или группировками противника, чтобы в случае необходимости дать целеуказания силам флота или береговым ракетным комплексам «Бал» и «Бастион».

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел Сергей Орджоникидзе прогнозирует, что Черноморский регион с геополитической точки зрения имеет большое значение, и спокойным в обозримой перспективе не станет.

«Корабли США и стран НАТО, не имеющих выхода к Черному морю, будут продолжать заходить сюда. Американцев в первую очередь оно интересует с военной точки зрения — крылатые ракеты современных эсминцев могут достать до крупных городов и промышленных объектов юга и центра России. Под прицелом находится даже Москва. Заходя туда, они также оказывают моральную поддержку Украине и Грузии, которых в НАТО не берут, но постоянно обещают когда-нибудь это сделать. Такие визиты должны обеспечивать военное давление на Россию, и от них отказываться США и страны НАТО не будут», – подчеркнул дипломат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть