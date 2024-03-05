Черноморский флот потерял еще один корабль

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Сегодня у Феодосии украинским безэкипажным катером был поражен российский патрульный корабль «Сергей Котов».

Эту информацию распространяют российские военкоры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе Феодосии, совершена атака морских беспилотных дронов на патрульный корабль ЧФ «Сергей Котов». В результате атаки корабль повреждён, либо полностью потонул. Ожидаем официальной и достоверной информации», – пишет военкор Владимир Разин.

Его коллега Александр Коц отмечает, что противник давно гонялся за этим кораблем.

«Только в официальные сводки попали как минимум три атаки на него безэкипажными катерами. В июле прошлого года экипаж отбил нападение двух БЭКов. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. В августе ситуация повторилась. Экипаж достойно отбил атаку. В сентябре патрульный корабль «Сергей Котов» отбил атаку уже пяти украинских безэкипажных катеров. Ну, то есть, это не беззащитная посудина, которую выставили в море как мишень. Его экипаж умеет биться. Корабль вооружен двумя противодиверсионными гранатометными комплексами, артиллерийской установкой и двумя зенитными системами… Но, к сожалению, и противник эволюционирует. Сообщают, что минувшей ночью он снова отбивался от БЭКов. Экипаж героически бился до последнего. Это видно по опубликованному видео. Но в этот раз это история без хеппи энда», – с горечью пишет Коц.

Связанный с пограничниками тг-канал «Два майора», ссылаясь на сообщения с мест, указывает, что корабль погиб, но весь экипаж жив и эвакуирован.

На опубликованном, как утверждается к этим кораблем видео в сети, можно слышать звуки стрелкового оружия, а потом взрыв и вспышку.

«В ходе ночного боя у Феодосии у нас был потерян патрульный корабль «Сергей Котов» атакованный крупной группой морских беспилотников. После полученных повреждений, экипаж предпринимал меры по борьбе за живучесть корабля, но они результатов не дали», – отмечает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Ответственность за потопленный корабль взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины.

Утверждается, что атаку осуществило спецподразделение «Group 13».

Достаточно резкий пост по этому поводу написал военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Сегодня была очередная удачная для противника атака на наш ЧФ. Традиционно нашему военному ведомству нечего сказать по этому поводу. И действительно нечего. Ведь оно любит докладывать стране и политическому руководству только приятное, … а не ПРАВДУ. А тут и сказать нечего. А потому традиционно включен режим страуса». Увы… Ведь история учит… Хотя о чем я? Есть у нас «непогрешимые военные академики», которых история ничему не учит. Уже два года, как ничему не учит. Потому они и пытаются во всем обвинить блогеров, которые якобы «выдают военные тайны» (как будто враги наши круглые идиоты), и которые, своей «никому не нужной правдой», мешают им побеждать. А ведь пока они (академики) не научатся принимать правду (а это желание может появиться только после осознания), они не смогут и адекватно оценивать свои действия. А значит… и не смогут эффективно решать проблемы на фронте. Это простейшая аксиома. Увы, до сих пор непонятная для них», – пишет Подоляка в своем паблике.

По его словам, в век информационных технологий «шила в дырявом мешке все равно не утаишь».

«А потому и их «режим страуса» выглядит неадекватным и смешным. И блогеры тут ни при чем. Я уже молчу о том, что если бы не эти «проклятые военблогеры», которые говорят стране ПРАВДУ, то значительная часть российского общества уже давно бы искала эту самую ПРАВДУ на иностранных, в т.ч. и на украинских инфопомойках со всеми вытекающими для нас последствиями. Но для «академиков», это вообще высшая информационная математика, которую они понять не способны по определению», – считает Подоляка.