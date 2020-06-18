Черноморский флот потренируется на американцах

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

В акваторию Черного моря зашел американский ракетный эсминец USS Porter (DDG-78).

Об этом сообщает пресс-служба ВМС США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В блоге американского военно-морского ведомства отметили, что визит осуществлен для «поддержки» Турции, Украины, Грузии, Венгрии и Румынии.

«Для проведения операций по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе, поддержания совместной готовности и военно-морских возможностей союзников и партнеров НАТО в регионе», – добавили в ВМС США.

Сообщается также, что USS Porter до этого находился совершил визит в Баренцево море, а в черноморский регион он заходит уже во второй раз в этом году. О нем известно также, что 7 апреля 2017-го года корабль нанес ракетный удар по авиабазе сирийских войск.

«Присутствие «Портера» в Черном море является ключевым для построения безопасной среды на море и обеспечение свободы навигации», – заявил командир корабля Крейг Трент.

Для России, в частности Крыма, заход американского эсминца не является неожиданным и предоставляет хорошую возможность потренироваться морякам Черноморского флота.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев.

«В соответствии с сегодняшними реалиями – это нормальная практика. Американцы в полной мере используют возможности, которые предоставляет конвенция Монтрё, здесь идет полное соблюдение тех параметров, которые необходимы. Это вполне соответствует той доктрине, которая была утверждена в 1996 году, когда американцы заявили о том, что Черное море является зоной их интересов…

Подобная практика свидетельствует о намерениях США превратить Черное море в зону повышенной милитаризации, американцы всячески стремятся продемонстрировать свои приоритеты в непосредственной близости от российских границ. Но мы имеем возможность потренироваться. Черноморский флот имеет возможность путем сопровождения, патрулирования поработать с американцами с точки зрения возможности их качеств, радиотехнических средств, комплексов оружия, разведки, радиоэлектронных средств противодействия и так далее.

Американцы наивны в том, что ходя по нашим водам, появляясь здесь, мягко говоря, они подставляются. Мы можем проанализировать их деятельность, оценить их намерения и соответствующим образом реагировать», – отметил Горбачев.