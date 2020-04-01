Черноморский флот пришел на помощь Севастополю в борьбе с вирусом

01.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Подготовленных мощностей Севастополя хватит, чтобы пережить период эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом по видеосвязи из Севастополя в эфире телеканала «Россия-1» заявил врио губернатора города федерального значения Михаил Развожаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы все карантинные меры нормально выдержим и всё сделаем для того, чтобы у нас коронавирусная инфекция не распространилась, мы справимся. У нас инфекционная больница, которую мы, слава богу, в прошлом году не поломали и не начали на её месте строить новую, а подлатали, приняли такое мудрое решение, строить уже будем на новом месте, уже после коронавируса скоро контракт заключим.

Но смысл в том, что у нас 202 койки, мы инфекционную больницу в инфекционный госпиталь переделали, сейчас заканчиваем оснащение всех коек кислородом, концентрируем туда всё, что у нас есть по ЭВЛ, ну и заказали всё, что дают возможность купить, это всего будет 51 аппарат и 202 места с кислородом.

Это, наверное, немного, но с учётом, что у нас сейчас всего пять человек с подтвердившимся диагнозом, а мы принимаем все возможные меры по самоизоляции – уже всю неделю обращаюсь к москвичам, петербуржцам и другим россиянам, которых мы всегда с радостью ждём, в это время, которое президент объявил карантинными выходными, а никакими не выходными, не отпуском, воздержаться от поездок. Если к нам никто не приедет, мы выполним все меры и наших мощностей хватит пережить это течение эпидемии», – рассказал Развожаев.

«Я сейчас понимаю, когда Севастополь, Крым, совсем близко Украина, где ситуация ужасающая, медицина развалена, представляю, как жителям Севастополя сейчас приходит в голову одна простая мысль: слава богу, что мы вернулись к родным берегам. Потому что не дай бог была бы ситуация, когда невозможно было бы оказать помощь ни ИВЛ-ами, ни профессионалами, ни, если понадобится, развернуть всю мощь, в том числе армии и флота для того, чтобы срочно возвести новые мощности. Армия и флот помогают?» – спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Совершенно верно, Черноморский флот плечом к плечу с нами, сейчас нам они помогают и с дезинфекцией, и с пояснением гражданам по режиму самоизоляции. Пока мы это делаем аккуратно, вежливо, мы сегодня только приказ будем вводить. Также 60 резервных коек развернул флот, которые сейчас есть в своей инфекционной больнице, плюс начали оперативно возводить ещё один модульный госпиталь. Поэтому работаем плечом к плечу в полном взаимопонимании. Конечно, это очень сильно обнадёживает», – ответил врио губернатора Севастополя.