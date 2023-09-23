Черноморский флот проводит апгрейд своих кораблей

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Корабли Черноморского флота в настоящее время оснащаются новым оружием. Также стоит вопрос об установке вооружений на суда вспомогательного флота.

Об этом в эфире «Соловьев live» заявил капитан первого ранга, военный журналист и политолог в гостях Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо во многом, исходя из условий СВО, проводить апргейт боевых единиц флота. То есть усиливать ПВО кораблей. Такая работа, я позволю себе без подробностей, ведется. Сейчас начали понимать, что нужно делать и бюрократические препоны ушли. Просто когда идет война, некогда ничем меряться, нужно готовить базу для победы и побеждать», – сказал Фатигаров.

Он выступил против идеи перевода кораблей ЧФ в каспийскую систему рек для их безопасности.

Сейчас все всё понимают. После того, как в конце прошлого года верховный приехал на коллегию Минобороны, были поставлены все точки над и. Там был откровенный честный прямой разговор, в том числе было сказано много, что не попало в прессу. Поверьте, разговор был жесткий, выводы сделаны серьезные, на контроле и у министра, и у верховного все стоит», – сказал Фатигаров.