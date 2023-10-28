Черноморский флот РФ нельзя блокировать и истощить – офицер ВМСУ

В случае необходимости Россия сможет быстро перебросить по внутренним водам в Чёрное море новые боевые корабли.

Об этом в эфире канала «Espreso» заявил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них остаются речные воды, какие-то каналы. Теоретически, они даже с Балтики могут что-то притянуть, и даже с Северного флота. Но есть ограничения по длине, большие десантные корабли не факт что пройдут. И с Каспия могут что-то перебрасывать», – сказал спикер ВМСУ.

Он подчеркнул, что в переброске может даже не быть необходимости – Россия строит боевые корабли прямо в Крыму.

«Мы видим, как они пытаются строить что-то в Крыму. На заводе в Керчи был построен «Циклон», который уже даже зарядили «Калибрами». Они сейчас на испытаниях имеют ещё один такой корабль, новый, и ещё один достраивают.

То есть, мы видим, что есть ставка на локальное пополнение», – подытожил Плетенчук.