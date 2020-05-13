Черноморский флот усиливается новейшими кораблями

13.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Черноморский флот Российской Федерации пополнится новейшими кораблями, вооруженными современными крылатыми ракетами «Калибр».

Об этом по случаю Дня ЧФ заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Адмирал подчеркнул, что сегодня Черноморский флот находится на этапе активного оснащения и развития, что продиктовано необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге.

«Буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160. Надводная составляющая Черноморского флота, также, пополнится в ближайшее время тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, серией малых ракетных кораблей проекта 22800.

Безусловно, что будет далее развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения. Черноморский флот будет сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств», – заявил Евменов.

Отметим, что МРК проекта 22800 «Каракурт» предназначены для ведения боевых действий в открытом море и обладают высокой маневренностью. Основным их вооружением являются высокоточные ракеты семейства «Калибр-НК». Кроме того, на вооружении кораблей стоит артиллерийское вооружение и зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-МЕ».

Патрульные корабли проекта 22160, которыми также пополнится Черноморский флот, предназначены для работы в ближней и дальней морской зоне, охраны территориальных вод, военно-морских баз и кораблей и судов большого водоизмещения. На их вооружении артиллерийские системы, ПЗРК «Игла-С», также предусмотрено базирование боевого вертолета и беспилотников. Кроме того, корабль также может быть вооружен крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее экс-заместитель министра обороны, адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко заявил, что Россия критически усиливает влияние на Черном море, что позволяет ей фактически полностью контролировать регион.