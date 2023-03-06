Черноморский флот защищает Приднестровье

Елена Острякова.  
06.03.2023 12:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Сюжет дня, Украина


Черноморский флот России сдерживает подразделения ВСУ, стянутые к Приднестровью.

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямый» заявил спикер военной одесской администрации Сергей Братчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморский флот России сдерживает подразделения ВСУ, стянутые к Приднестровью. Об этом в эфире украинского...

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«Что касается ситуации в акватории Черного моря, сейчас имеем группировку российского Черноморского флота. Это 16 вражеских кораблей. Из них 4 ракетоносителя. Ситуация с вечера не изменилась: две подводных лодки и две надводных единицы. Возможен ракетный залп ракет морского базирования типа «Калибр» – 24 пуска. Так что опасность ракетных ударов по Одесчине и югу нашего государства остается очень высокой», – сказал Братчук.

Он заверил, что «второго фронта не будет», и заявил, что части ВСУ стянуты к Приднестровью исключительно для того, чтобы «предотвратить провокации».

«В случае необходимости будет открыт огонь на поражение, если будет какая-то провокация со стороны российских оккупантов», – сказал Братчук.

По его словам, Украина ведет консультации в Молдовой и оказывает ей «методичную помощь».

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