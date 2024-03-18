Черноморский флот жив и готовится к большой морской операции – Дандыкин

Для охраны Крымского моста и отражения атак – как с воздуха, так и с моря – нужно взаимодействие разных структур, и желательно под единым началом.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

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«За Крымский мост отвечает Росгвардия. Нужно взаимодействие с Росгвардией, с пограничными войсками. Как единый организм должен быть, и на мой взгляд, должен быть у этого единый начальник. Потому что врастопырку не получается, как это получилось с крайним патрульным кораблём. Это же очевидно», – отметил он.

По словам эксперта, во время Великой отечественной войны все пограничные суда перешли в состав Черноморского флота.

«Сейчас в ходе специальной военной операции все эти вопросы будут подниматься при докладе министра обороны верховному главнокомандующему – кто, как и почему. Верховный тоже был не раз в Севастополе, в Крыму, он ситуацию знает и владеет. Вполне вероятно, что сейчас будут выпады на мост, если они говорят о «контрнаступе», и мосту опять грозит этот «мамкин пирожок», к сожалению, имеющий отношение к Севастополю, Буданов. Это будут опять происки и нападения на Крым, на Севастополь, как главный раздражитель», – отметил Дандыкин.

«Сейчас наступает светлое время – это неблагоприятное время для применения дронов со стороны противника. Потому что ночами делать пакости гораздо легче. И за это время нужно не только атаки отбивать успешно – и найти в определённый момент противодействие, которое будет многоуровневым. Те, кому положено, уже работают и по части воздушных дронов и консолидации разных структур, которые такие же дроны могли бы уничтожать. Я думаю, что и с надводными всеми этими «Магурами» мы справимся. Мы же всё-таки создали «Посейдон» – дрон, который может дойти до Нью-Йорка. Я думаю, что разные дроны уже есть, и мы будем их испытывать», – добавил он.

По словам эксперта, переподчинение ЧФ главкому ВМФ говорит о предстоящей морской операции.

«Делаем поправки, я думаю, что рано хоронят Черноморский флот. Хохлы уже рассказали, что все десантные корабли потопили, потому что они панически боятся десанта. Но нам так или иначе придётся заниматься Новороссией. Если мы будем создавать санитарные зоны, как сказал президент, вдоль старых границ, то это очевидно», – заключил Дандыкин.