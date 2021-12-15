Черновол и Луценко сообщили о загадочной смерти «старого казака-националиста»

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Новости Украины

На египетском курорте во время купания в Красном море внезапно скончался Николай Черновол, отец одиозной майданщицы, экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы так и не знаем, что случилось. Отдыхал с мамой. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то произошло. Выбросил маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет… В больнице запустили остановившееся по дороге сердце. Анализы были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем ​​становилось лучше… Думали – чудо, еще немного и проснется. Но вдруг состояние ухудшилось», – написала Черновол.

По ее словам, ни врачи, ни страховая компания не смогли назвать точную причину смерти. Не помогло даже повторное исследование многочисленных анализов.

Экс-депутат Верховной рады и бывший участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Луценко также считает эту смерть весьма загадочной.

«Насколько я понимаю, явных признаков укуса чего-то ядовитого или проблем с сердцем не обнаружили», – написал Луценко.

Он описал погибшего как «старого казака», националиста и активного участника различных заукраинских митингов и акций протестов ещё с конца 1980-х годов.