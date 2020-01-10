Черновол вознамерилась поймать Путина в прицел автомата

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Скандально известная майданщица Татьяна Черновол записала новый ролик с автоматом, в котором пообещала Украине четвёртую революцию, с помощью которой якобы получится взять президента РФ Владимира Путина на прицел автомата.

Соответствующее видеообращение она выложила на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не муляж и не охотничье оружие – это наградной «5,45». Более того, это единственный наградной «5,45» в стране. Но не завидуйте, потому что по собственному желанию за него никто бы не заплатил.

Это подарок моего покойного мужа Николая (Николая Березового, погиб 10 августа 2014 под Иловайском – прим. ред.). Он подарил мне этот автомат в июне 2014 года – это были времена, когда у добровольцев не было оружия, и автоматы добывались в боях. Этот автомат также трофейный – Николай добыл его в бою за Мариуполь, специально для меня.

По собственной воле ни один мужчина, и мой муж не исключение, не подарил бы своей жене, матери своих детей, автомат. Но я его убедила, сказала, что если уважает и любит, то подарит. Вручал он мне его под имением Януковича», – хвалится националистка.

После чего Татьяна Черновол рассказала, как смогла легализовать его в качестве наградного – с помощью главы МВД Арсена Авакова. Якобы это была цена за ее отказ Юлии Тимошенко возглавить список «Батькивщины» и записаться в «Народный фронт».

Также русофобка призвала к очередному государственному перевороту.

«Я ветеран трёх революций, и скоро нас ждёт ещё одна. Потому что я верю в украинский народ, который всегда выходил на майдан за независимость. Я – человек, для которой революция не смысл жизни, а способ отстранить от власти не государственников, а тех, кто готов слить Украину под Россию.

У меня есть правила, есть красные линии. Первое правило: революция – это не война, и врагов в ней нет. Партию капитуляции к власти приводит народ, и революция – это работа того самого народа над ошибками. И главное – не допустить, чтобы работа над ошибками не переросла в гражданскую войну.

Спросите, причём здесь автомат? Объясняю: решаем очередной государственный вопрос, а в прицел ловим Путина. Мы ведь собираемся возвращать Крым», – резюмировала неонацистка.

Комментируя данное видео, в новостном издании «Клименко Тайм» сделали вывод, что Татьяна Черновол больна и нуждается в лечении и внимании правоохранителей.

«Она заявила, что Украину ждет «четвертая революция». И сделала ряд других заявлений, которые косвенно можно оценивать, как призыв к свержению конституционного строя. Считаем, что правоохранительные органы обязаны реагировать.

Вывод оставляем прежним – Татьяна больна и нуждается в лечении. В дополнение – в этот раз скажем, что автомат, раз он дорог ей как память, можно не изымать. А просто сделать его небоевым. Черновол опасна для окружающих, это очевидно по видео», – написали в информационном агентстве.

Напомним, накануне поездки украинского президента Владимира Зеленского в Париж, Татьяна Черновол опубликовала видеозапись с призывом выйти на майдан.