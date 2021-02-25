Черноземы «аграрной сверхдержавы» стремительно теряют плодородность

25.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине уже более половины посевных площадей занимают почвоистощающие культурых культур, которые уже занимают.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевская газета «День ссылаясь на исследование «Влияние концентрации сельскохозяйственных земель на общество и окружающую среду в Украине», которое провели ученые из Института географии НАН Украины.

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«Концентрация больших массивов земель в одних руках приводит к распашке украинских почв и ухудшению экологической ситуации. Вследствие усиленной с/х деятельности агрохолдингов доля почвоистощающих культур — кукурузы, подсолнечника, рапса и сои — в посевах по всей Украине выросла на 2,7% с 2017 по 2020 годы. Теперь эти культуры занимают более половины посевных площадей, что составляет 40% всех с/х земель Украины. Такой значительный прирост может привести к еще более интенсивной утрате почвами плодородия», – отмечается в материале.

Наибольшее увеличение доли почвоистощающих культур, в частности кукурузы, наблюдается в Черниговской, Сумской, Ровенской, Волынской и Львовской областях — на 6-9% за последние четыре года. Основной причиной резкого увеличения посевных площадей под эти культуры называется интенсивная сельскохозяйственная деятельность аграрных компаний, которые заинтересованы в выращивании более прибыльных культур.