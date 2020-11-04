«Черные пауки» Польши теряют интерес к Белоруссии

04.11.2020, Москва, Елена Острякова

Снижение численности участников протестных акций в Белоруссии, которое было заметно в прошедшее воскресенье, связано с ситуацией в Польше.

Такое мнение в своем телеграм-канале высказал близкий к администрации белорусского президента политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польские протесты уже повлияли на снижение протестной активности в Беларуси. Киберподразделение «Чёрный паук», расположенное в Быдгощи и занимающееся информационно-психологическими спецоперациями, вынуждено переключиться на внутреннюю польскую повестку. Белорусская оппозиция теряет поддержку внутри и извне», – написал Дзермант.

О секретном польском спецподразделении «Черные пауки» впервые несколько дней назад заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, оно было задействовано в рамках польско-американской программы помощи «белорусскому гражданскому обществу», которая профинансирована в объеме 50 млн. злотых (примерно 1 миллиард рублей).

«Чёрные пауки» входят в Центральную группу психологических операций, которая расквартирована в г. Быдгоще и подчиняется Управлению разведки и электронной борьбы Сухопутных сил Войска Польского.

«И эти ребята заслуживают того, чтобы остановиться на рассказе о них подробнее. В штате у «Чёрных пауков» – около 200 сотрудников, преимущественно в области IT-технологий, психологии и социологии. 70% сотрудников владеют несколькими иностранными языками и имеют опыт проведения психологических операций в Ираке и Афганистане. Именно под руководством ЦГПО работают белорусские оппозиционные информационные ресурсы. Вряд ли юные блогеры самостоятельно, без помощи ну, например, тех же «Чёрных пауков» разрабатывали и распространяли инструкции по тактике уличных протестов», – написал Малькевич.

Политолог Семен Уралов, напротив, считает, что Польша дает Белоруссии пример того, как умиротворять уличные протесты.

«Польша отложила введение запрета на аборты на фоне массовых общенациональных протестов. В Варшаве показывают Минску, как надо работать с протестом. Главный жест диалога – убрать объект раздражения. В польском случае это закон об абортах.

В белорусском случае этим жестом должно было стать расследование злоупотреблений МВД в изоляторах временного содержания в начале августа. Но демонстрации доброй воли не было. Поэтому белорусские протесты уходят вглубь общества. Что очень печально», – написал Уралов.