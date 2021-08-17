Черные технологии избирательной комиссии: Депутат Зайцев прокомментировал появление преждевременных результатов выборов

17.08.2021, Москва, Максим Никифоров

В правительстве Санкт-Петербурга определили, сколько кресел в ЗакСе достанется каждой партии по итогам выборов. По этим данным, 40% мест в займет «Единая Россия», ЛДПР получит 10 – 11. Остальные перечисленные партии получат менее 10 процентов: «Справедливая Россия» – 9%, «Новые люди» и РПСС по 8 и 7%, а «Партия Роста» и «Яблоко» до 4 и 4,9%. Другие партии в раскладе не упоминаются.

Что касается «Родины», то городской список партии был не допущен Горизбиркомом на выборы в ЗакС. Стоит также напомнить, что ранее партии отказали в размещении агитационных материалов на улицах Петербурга. После таких препятствующих действий со стороны властей «Родина» неоднократно направляла жалобы в ЦИК.

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Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев не исключает, что факт преждевременного распределения голосов может оказаться ложным.

«Скорее всего эта информация носит неподтвержденный характер, за месяц до выборов сложно предсказать результаты, и, возможно, это информационный вброс», – комментирует Зайцев.

Политик считает подобные технологии неприемлемыми для избирательной комиссии. Право ходить на выборы и голосовать по велению собственного сердца и разума по Конституции принадлежит только гражданам России, политтехнологи не должны этим заниматься, уверен Зайцев.