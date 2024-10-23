Черные трансплантологи и наркоторговцы не дадут завершить войну на Украине

За время войны на Украине появился целый пласт людей, зарабатывающих колоссальные средства в теневой экономике. Помимо военкомов и членов медкомиссий, это пограничники, торговцы органами и наркотиками, которые вместе будут выступать за продолжение боевых действий, опасаясь потерять доход.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появились люди, которые не мыслят себя вне войны. Заканчивается война, они становятся никому не нужны, они перестают зарабатывать на войне. И чем дольше длится война, тем больше укрепляется эта система. Появляется ситуация, при которой сломать эту систему будет достаточно сложно. Война, которая длится несколько месяцев, – это временное явление, люди самоорганизовались, армия, военно-промышленный комплекс и прочее. И дальше вернулись к мирной жизни. Представьте себе, что завтра закончится война. Куда девать ТЦКшников, что они будут делать после войны, куда девать этих всех врачей-вредителей, куда девать огромное количество посредников, которые решают вопросы по выезду заграницу. На чем будет зарабатывать пограничник, снова будет возвращаться к интересам трясти контрабандистов, которые вывозят сигареты?», – сказал эксперт.

По его словам, эти люди уже привыкли к таким заработкам.

«Я уже не говорю о торговле оружием, о торговле органами. За счет войны исчезла практически в Европе очередь на донорские органы. И прочие моменты, которые формирует война. Наркотрафик – Украина сегодня перехватила на себя инициативу наркотрафика, потому что опиаты уже не идут из Центральной Азии из-за войны, из-за санкций, из-за всяких железных занавесов, а идут в первую очередь «соли» из Украины. Все это в совокупности создает такую серьезную империю, которой война абсолютно не нужна. Если завтра кто-то начнет активно выступать за мир, да его уничтожит просто эта система», – заявил Бондаренко.