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Среду 28 февраля бандеровцы уже окрестили «черным днем Сил спецопераций» – украинская диверсионная группа была уничтожена при попытке осуществления высадки ночью на Тендровской косе в Херсонской области. По террористам из засады отработал спецназ ВМФ России.

Это – долгожданная сатисфакция за все предыдущие пиар-вылазки подопечных Кирилла Буданова, где Россия, наконец, смогла предоставить наглядные подтверждения провала ГУРовцев.

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«Украинское подразделение СпН на пяти быстроходных катерах было обнаружено при подходе к побережью и обработано из дежурных огневых средств. В каждом плавсредстве находилось по пять диверсантов ССО. Огнем из пулеметов, минометов и ПТРК три катера были потоплены, один ретировался, еще один прибило волнами в районе Тендровского маяка. В катере — четыре трупа военнослужащих противника и один тяжелораненый… О наших потерях не сообщается. По неофициальным данным, у нас два военнослужащих ранены при применении противником дрона-камикадзе», – пишет военкор Юрий Котенок.

На обнародованных снимках видно захваченное трофейное оружие и украинское полотнище, которое по традиции диверсанты должны были сфотографировать в случае удачной вылазки на российскую территорию.

В украинской блогосфере уже появились траурные сообщения о погибших, судя по которым некоторым из погибших укро-диверсантов было всего 20 лет.

«Тендровская коса давно являлась предметом вожделения Мамкиного Пирожка Буданова. Высадиться в тылы российских войск, ведущих бои в Херсонской области России, навести шороху и как любит Пирожок, наснимать контенту. Контент и правда сняли, только немного не такой, как представлял себе Буданов. Трупы бойцов ССО Украины с прострелянными головами, пулемёты калибра .50 BMG, прочие ништяки, теперь это все наши трофеи. Мамкин Пирожок наверняка рассчитывал, что в случае неудачи его бойчилы или уйдут, или утонут, в принципе так и случилось, но утонули не только лишь все. Некоторые доплыли», – отмечает военкор Герман Куликовский.

«Сегодня чёрный день ССО Украины, пишут украинские ресурсы. Десант ССО Украины в 20 человек пытался высадиться в тылу армии России, но был разбит. Погибло там всего человек 20. Но элита спецназа. Военного эффекта там сильного не будет, но будет большой эмоциональный эффект. Депрессия сторонников украинского бандеровского режима и всеобщее убеждение, что Украина все быстрее проигрывает войну России», – объясняет политолог Сергей Марков.