Черный день в истории Одессы. Умер Олег Губарь

19.03.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

19 марта в календарь черных дней истории Одессы добавился еще один — умер Почетный гражданин города Олег Иосифович Губарь.

Слишком много у него регалий: краевед, историк, археолог, журналист, писатель, поэт… Человек! Человек, который и любил Одессу больше всех, и отдал ей свою жизнь, воспел в книгах от дня ее основания и великих свершений до безвестной черепушки, найденной в саду старого двора, которую бы другие пнули, а Губарь, как Шерлок Холмс, прочитал бы в ней прошлое.

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При этом он был не где-то на пьедестале, а здесь, рядом. Когда многие его коллеги перекрасились и приняли продиктованную новыми реалиями конъюнктуру, он не выбрал, где удобно и безопасно — он всегда стоял плечом к плечу с одесситами в годовщины 2 мая, когда Куликово поле было окружено БТРами. «Идейным вдохновителем и пропагандистом русского мира» окрестили его националисты. Да что уж говорить, Человек с большой буквы!

Годы и годы Олег Губарь сражался с онкологией, а зимой заразился коронавирусом, от осложнений которого и умер. Ему было 67 лет.

Несколько десятков книг, тысячи публикаций в газетах и журналах о родном городе… Только, что о нем ни скажи, все равно будет мало.

Как вспоминает его коллега, писательница и журналист Наталья Симисинова, даже о подобранном в подворотне ржавом гвозде он знал все, «собирал всякую всячину, пока мы с ним просто гуляли по улицам, и рассказывал, рассказывал…».

«Необходимой составляющей жизни города» назвала Олега Иосифовича краевед, ученый секретарь Одесского литературного музея Елена Каракина: «Его собственная жизнь много лет висела на волоске, зависела от мучительных химиотерапий, но он жил так, как будто нет ни болезни, ни смерти. Бесстрашный. Великий труженик… Сказать, что у Одессы вырвали сердце — не преувеличение».

«Если бы все, что делал Олег Иосифович для Одессы ограничивалось бы только изучением истории города, то и этого было бы достаточно, для памятника при жизни… Когда он шел по Куликову полю, наискось перепоясанный парадной лентой Почетного гражданина Одессы, опираясь на свою палочку и сжимая в другом кулаке букетик алых цветов, то перед ним расступались кордоны украинских наци, не гнушающихся нападением даже на скорбящих старух», — написал историк Александр Васильев.

«Олег Губарь останется в нашей памяти, как человек двух великих качеств — безграничной любви к Одессе и такой же безмерной доброты. Он сохранял и восстанавливал величайшую вещь — память об Одессе. Он оставил нам великое прошлое великого города, на котором можно строить наше будущее. Он был добрым для своих, добрым и справедливым для оппонентов. Снисходительно добрым, даже для откровенных врагов. Таким мы его запомним, таким он остается в наших душах», — сказал журналист Михаил Дейч.

«Одесситы о Губаре» — когда-нибудь появится и такая книга. А пока их страницы в социальных сетях — черные. В сердцах одесситов — дыры. В городе траур.

Потому что Губарь был такой один.

Написанная пять лет назад фантастическая повесть Натальи Симисиновой «Время умирать» заканчивается тем, что Губарь побеждает свой недуг и становится бессмертным. Процитирую ее фрагмент.

«Я без этого города жить не смогу. И даже, если Там, у вас есть такой же, я все равно не поверю, что он — настоящий. Я умею отличать копию от подлинника. И плевать мне на АТОшников, я все равно каждый день хожу по городу. Да и друзья почти все тут остались. Будем жить коммуной… Лучше моего города нет на свете», — Олег прикоснулся щекой к стволу дерева, а потом обхватил его обеими руками. Он всегда, всю жизнь, как ребенок, был готов к принятию чуда».

А еще в конце повести Губарь встретился с Арманом дю Плесси герцогом де Ришелье. «Дюк! Живой! Настоящий! — шепчет Олег. — У него глаза веселые хитрые и зеленые».

Наверное, сейчас так и происходит.

А Одесса вспрянет ото сна, и наряду с Дюком поставит Олегу Губарю памятник. Потому что Одесса умеет отличить копию от подлинника.

Соболезнования родным и близким великого человека. Вечная память.