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Президент США Дональд Трамп раньше был для Украины нестабильным партнером, но сейчас стал откровенным врагом.

Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил Украинский политтехнолог Владимир Петров, один из самых беспринципных специалистов по черному пиару, в свое время работавший на Виктора Януковича, а ныне обслуживающий правящий режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петров говорит, что на Украине есть немало людей, которые сознательно работают на США.

«Их никто не ловит, потому что Соединенные Штаты Америки наши друзья. Просто они – наши друзья, партнеры. Просто мы напились, и они нас бьют. Ну утром мы найдем общий язык, когда мы говорим: «Ничего, через месяц это все пройдет». То есть всё нормально тогда. Ничего ужасного. Еще вот американцы русским еще месяц помогут убивать украинских детей, а через месяц все будет хорошо. Трамп снова станет молодцом, вот таким вот парнем прям. Ничего ужасного. Все, давайте месяц просто потерпим», – рассуждал Петров.

Он недоволен призывами к власти – искать более корректные формулировки по отношению к президенту США.

«Очевидно, что Трамп на сегодняшний день – враг Украины. До этого два года он держался и был нестабильным партнером. На сегодняшний день, последняя неделя – Трамп враг Украины. Трамп будет врагом Украины до 3 ноября, потом выборы, и Трамп снова не будет врагом Украины. Так же и Путин. Ну просто ведь: Путин он не был врагом Украины до 14-го года. Сейчас, потом война закончится, и Путин тоже не будет врагом Украины. Чем это отличается? Я вот не могу понять», – заявил Петров.

Нелицеприятно он высказался и о главе Госдепа Марко Рубио, обвинившего диктатора Владимира Зеленского во лжи.