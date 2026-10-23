Черный пиарщик Зеленского: «Трамп – враг. Рубио – обслуга»

Игорь Шкапа.  
23.10.2026 17:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 652
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Президент США Дональд Трамп раньше был для Украины нестабильным партнером, но сейчас стал откровенным врагом.

Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил  Украинский политтехнолог Владимир Петров, один из самых беспринципных специалистов по черному пиару, в свое время работавший на Виктора Януковича, а ныне обслуживающий правящий режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп раньше был для Украины нестабильным партнером, но сейчас стал откровенным...

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Петров говорит, что на Украине есть немало людей, которые сознательно работают на США.

«Их никто не ловит, потому что Соединенные Штаты Америки наши друзья. Просто они – наши друзья, партнеры. Просто мы напились, и они нас бьют. Ну утром мы найдем общий язык, когда мы говорим: «Ничего, через месяц это все пройдет». То есть всё нормально тогда. Ничего ужасного.

Еще вот американцы русским еще месяц помогут убивать украинских детей, а через месяц все будет хорошо. Трамп снова станет молодцом, вот таким вот парнем прям. Ничего ужасного. Все, давайте месяц просто потерпим», – рассуждал Петров.

Он недоволен призывами к власти – искать более корректные формулировки по отношению к президенту США.

«Очевидно, что Трамп на сегодняшний день – враг Украины. До этого два года он держался и был нестабильным партнером. На сегодняшний день, последняя неделя – Трамп враг Украины. Трамп будет врагом Украины до 3 ноября, потом выборы, и Трамп снова не будет врагом Украины.

Так же и Путин. Ну просто ведь: Путин он не был врагом Украины до 14-го года. Сейчас, потом война закончится, и Путин тоже не будет врагом Украины. Чем это отличается? Я вот не могу понять», – заявил Петров.

Нелицеприятно он высказался и о главе Госдепа Марко Рубио, обвинившего диктатора Владимира Зеленского во лжи.

«Я соглашаюсь, что Марко Рубио не должен разговаривать с президентом Украины. Где Марко Рубио? Это обслуга. Когда он будет президентом США, тогда и будем говорить: «О, ну вот президент Соединенных Штатов». Сейчас он обслуга.

Почему президент должен апеллировать к Марко Рубио… Выходит какая-то обслуга, которая говорит: «А ваш президент лжет». Ты кто вообще? Я хочу, чтобы с нашей стороны кто-то вышел и сказал: «Завали…», – разошелся Петров, сам обслуживающий всех подряд.

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