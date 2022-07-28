Черный вигвам на проводе: режиссер «Твин Пикс» призвал «Зеленского» выпить с Путиным две кружки пива

Новости Украины

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли американского режиссера Дэвида Линча, известного по сериалу «Твин Пикс».

В отличие от писателя Стивена Кинга, который в разговоре якобы с президентом Украины призывал отменить русскую культуру и восхвалял Бандеру, Линч призвал «Зеленского» задуматься о мире. Правда, сначала он делал это в мутной стилистике третьего сезона своего знаменитого сериала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сегодня моя задача – рассказать вам о группах экспертов по мирному урегулированию, о которых я вам писал. Я призываю вас поддержать работу группы экспертов по мирному урегулирования со стороны Украины. Сейчас настало время для мира. И технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать группы по мирному урегулированию для Украины, страны с населением 44 млн человек. Вам нужно лишь извлечь квадратный корень из 1%, что означает 700. Порядка 700 экспертов по мирному урегулированию. Технологии достижения мира, хотите верьте, хотите нет, гораздо более действенны, чем технологии войны и убийства. Это поле внутри нерелятивистского абсолюта. Существует поле относительности, а под ним лежит нерелятивистский абсолют. Это внутреннее поле существования. Сознание чистого блаженства, поле мира может быть наполнено энергией. И оно окажет воздействие во всем мире. Счастье, вселенскую любовь. Когда это поле наполнено энергией люди не хотят причинить друг другу вред, они хотят дружить, сделать рывок вперед, решить мировые проблемы. Сосредоточьтесь на мире, на том, чтобы положить конец этой войне», – сказал Линч.

Пранкеры действовали вполне в логике своего персонажа, который признавался, что предпочитает подростковую литературу и кино. Их «Зеленский» спросил, стоит ли ему напрямую пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Да, вам следует поговорить с ним напрямую. Позвоните ему по телефону, организуйте виртуальный ужин с ним, обсудите все вопросы. Найдите действенное решение. Это просто нелепо. Всякий раз, когда возникают проблемы, есть что-то, что нужно ему, есть что-то, что нужно вам. Вы обсуждаете эти вопросы за виртуальным ужином и находите выход из ситуации на практике. Вам с ним следует выпить по пиву, даже по паре кружек пива. Пока вы будете пить с президентом пиво и, возможно, что-то есть, вы придете к осознанию того, что вы оба люди. Остановите происходящее любым способом. Поговорите с Путиным и задумайтесь о мире и дружбе, задумайтесь о том, как можно ладить друг с другом и помогать друг другу», – заключил Линч.