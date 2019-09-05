«Черт» из Киевсовета попался на поддельном дипломе о высшем образовании

05.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня, 5 сентября, прокуратура объявила подозрение депутату Киевсовета, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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“Прокуратура Киевской области в уголовном производстве, досудебное расследование которого осуществляет ГУНП в Киевской области, 5 сентября сообщено о подозрении, таким образом определенный УПК Украины, одному из депутатов Киевского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 УК Украины”, – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Марьяна Гайовская.

Досудебным расследованием установлено, что депутат Киевского городского совета 8 созыва при трудоустройстве в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования.

Ряд украинских СМИ уточняют, что речь идет о Сергее Мейзеле, которому приписывали вымогательство денег от предпринимателей якобы под прикрытием имени главы Офиса президента Андрея Богдана. Тогда в сообщении в соцсети Богдан назвал его “чертом” и заявил, что не знает его. Сам Мейзель также опроверг распространяемую через СМИ информацию.