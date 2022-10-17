«Чертовы «Джавелины»! Дайте нормальное оружие!» – Табах закатил истерику от лица ВСУ

Новости Украины

Политики, дипломаты и журналисты сами довели мир до катастрофы, но ничего не хотят и слышать о бедственном положении ВСУ на фронтах.

Об этом в интервью украинской журналисте Елене Курбановой заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был у вас на фронтах, у меня много друзей на фронте, генералы и солдаты, и кто угодно. Я понимаю, что они говорить не могут, а вы, журналисты, не даёте другим говорить, только убаюкивание: всё хорошо, мы наступаем, мы окружаем, у нас всё есть, победа за нами, мы молодцы. А они на фронте не могут говорить, они военные, они не имеют права, а я понимаю, что я имею право это делать. Я американский гражданин, это мои налоги, это мой президент, который обязан выполнять волю нашего народа, и я имею право это говорить, и я говорю, это всех раздражает. А я говорю, как они, потому что я сам военный, я сам командир. И я хочу сказать: дайте оружия! Дайте мне инструмент! Если вы – политики, дипломаты, журналисты – уже довели мир до катастрофы и выставили меня на линию огня, так дайте чем воевать, а не чтобы я их забрасывал телами своих молодых морпехов!», – сказал Табах.

«Дайте мне оружие, которым я могу их убить! А я могу, я знаю, я умею! А вы меня убаюкиваете, вы меня завтраками кормите! Даёте мне какие-то «Стингеры», какие-то «Джавелины» чёртовы, которыми я наступать не могу! Дайте мне то, что обещали, чтобы я мог драться, если вы сами не можете и не умеете», – закатил истерику Табах. «Этого они слышать не хотят, а я знаю, что это то, что кричат ваши командиры, то, что кричат ваши солдаты внутри. И я считаю, что я должен кричать за них, раз никто другой этого делать не будет», – добавил экс-представитель НАТО.