|228 просмотров
Червоненко хочет сделать Украину “мостом”, чтобы поправить дела за счет России
Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что считает оптимальной модель ращвития Украины, как «моста» между Россией и Евросоюзом.
Об этом Червоненко сказал в эфире TOPINFORM, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
По его словам, Украина теряет свое транзитное преимущество – за последние годы страна лишилась пяти миллиардов долларов дохода от транзита из-за разрыва с РФ.
«Что делать, чтоб Украина заняла свое место, на котором зарабатывала бы деньги и из этих денег богато жил бы украинский народ? Вот. Кроме моста я другой модели не вижу. Это наше геополитическое, то, что нынешняя власть погубила. Мы потеряли пять миллиардов на обычных видах транзита и еще пять миллиардов потеряем на трубопроводах газовых и других… Во всем надо играть свою игру, иначе мы – чей-то придаток, какая-то девушка с окружной. Так о стране нельзя говорить, но нас все пользуют. В принципе, это правда, но все боятся это сказать и кричат «Слава Украине». Вот, слава Украине, когда мы займем свое место», – заявил Червоненко.
Политик считает, что стране нужна “передышка” и мир на любых условиях, наподобие Брестского мира, который заключила советская Россия с Германией. По его убеждению, позже, став сильной и экономически встав на ноги, Украина сможет вернуть и Крым.
Метки: Евгений Червоненко, мнение
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.