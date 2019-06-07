Червоненко: Надо было дождаться, когда умрут ветераны, и героизировать УПА

07.06.2019, Киев, Игорь Петров

Героизация боевиков УПА на всеукраинском уровне началась слишком рано, надо было дождаться, пока умрут последние ветераны Великой Отечественной войны, и тогда проблема чествования гитлеровских коллаборационистов, якобы, вызывала бы меньше напряжения в обществе.

С такой идеей в эфире телеканала Newsone выступил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я советовал раньше Ющенко оставить проблему примирения советских ветеранов и бойцов УПА подождав, пока они умрут, – как делали многие – и почет одним, и вторым. Только не героизировать эсэсовцев и не делать конфликт с Польшей.

Сегодня я многое не понимаю. Нам надо отнестись, что 45 тысяч, Первый и Второй корпуса в ДНР и ЛНР, – это украинцы. Да, были садисты, их надо вычленить и найти. Но нам надо перевернуть страницу.

Когда война – кровь и зверства идут с обеих сторон – и обстрелы жилых кварталов тоже. И, прежде всего, надо ответить за Иловайск за Дебальцево, а еще надо ответить за героических киборгов, за что они погибли, что они охраняли, воевали и держали аэропорт разрушенный, которой мы с Ковалевским и Колесником строили к Евро-2012.

И зачем мы этот красавец потеряли? И зачем погибло столько людей, когда по Минским соглашением это все принадлежало ДНР и ЛНР?» – сказал Червоненко.