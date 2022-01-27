Червоненко: Нас толкают на войну – итогом будет полная утрата субъектности

Украину толкают к конфликту с Россией, который приведет к окончательной потере субъектности из-за отсутствия ресурсов и логистических возможностей.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава Госрезерва и Министерства транспорта страны Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, в результате военных действий субъектность Украины будет окончательно растоптана.

«У нас нет военной логистики – я это сказал, сделав три пилотных проекта в 14-м году, они показали страшное. Сегодня выигрывает IT и логистика войны. Надо помнить, что российская армия перевооружилась на 5-е поколение на 80%. Я не понимаю, кто нас толкает на войну, могу сказать только то, что мой опыт и выслуга лет в 1-м ранге 1-й категории точно мне говорит – нас хотят сделать, не буду давать оценки кто, абсолютно недееспособными, нас хотят сделать абсолютно объектными, а не субъектными», – отметил он.

«Потому что любой конфликт, любая провокация при таком нагнетании может привести к полноценным конфликтам, которые будут иметь более широкое развитие. Но в чем я уверен – что в случае конфликта, учитывая нашу военную подготовку хорошую, но в то же время наше экономическое состояние – я вам как бывший глава Госрезерва могу сказать, что у нас нет даже в НЗ необходимого запаса топлива для боевых полномасштабных действий.

Я очень боюсь, что кто-то решил окончательно растоптать субъектность Украины и сделать из нас просто рабов, которые будут выполнять чью-то волю», – заявил Червоненко.