Червоненко назвал точное количество мышей, съевших зерно из украинского Госрезерва

05.06.2020, Киев, Игорь Петров

Чтобы съесть зерно, недостача которого выявлена в ходе аудита Государственного резерва Украины, потребовалось бы 945 миллионов мышей.

Если бы они выстроились друг за другом, то цепочка из мышей два раза обогнула бы землю по экватору.

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Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как известно, в фонде Государственного резерва в результате аудита выявлена крупная недостача зерна, которое якобы съели мыши. Убытки оцениваются в 800 миллионов гривен. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол в Facebook.

«Почти 2700 вагонов зерна, которое должно было находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. Сумма убытков более 800 млн грн. Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита, написал», — написал Апостол.

По его словам, «прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, в Тернопольской области», где они съели склады корма, который бы поместился в более чем 150 вагонов-зерновозов.

Позже экс-министр экономики Тимофей Милованов на одном из ток-шоу заявил, что недостача выявлена теми людьми, которых назначил он.

«Ну как вы считаете? 2700 вагонов – это 189 тысяч тонн зерна. Мышь за день съедает три грамма зерна. Ну давайте считать, что украинская мышь прожорливая и ест 6 грамм. За месяц она съест 180 грамм, то есть надо 5 тысяч мышей на тонну. 5000 умножить на 189 тонн – это девятьсот сорок пять миллионов мышей. Если их выстроить – это два раза экватор.

Вот это показатель нашей мерзости! Милованов – никто и звать его никак, он не специалист, он, какие и другие, чисто продукт внешнего управления», – негодует Евгений Червоненко.