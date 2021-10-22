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22.10.2021 09:00 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Газ, Донбасс, Кризис, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Червоненко прогнозирует катастрофу: В ноябре украинская промышленность остановится

Новости УкраиныУже в следующем месяце на Украине могут остановиться более 90% предприятий, которые не будут...

Уже в следующем месяце на Украине могут остановиться более 90% предприятий, которые не будут не в состоянии оплатить нынешние растущие тарифы на газ.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший министр транспорта Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украина будет вынуждена закупать уголь в ДНР, а газ в России, потому что у нее нет другого пути.

У нас, я вам объясню, по углю просто неоткуда взять, даже если мы купим. Хотя сейчас уголь 300 долларов, а не 50-70, как летом, то кроме ДНР или России нам просто неоткуда взять… Сегодня страна находится в такой ситуации по кризису энергоносителей, по ковиду – не буду я перечислять все наши проблемы. Нам надо сформулировать, как мы будем выживать. Мы не можем, понимаете, это аморально – уголь можно брать, а газ нельзя брать напрямую? Где мы докупать его будем? Втридорога опять по так называемому реверсу?», – недоумевает экс-министр.

«Сегодня долг каждого украинца, а, тем более, государственного деятеля… Сказать правду? Себе, своей семье, народу. Цена 54 на газ для предприятия. Вы понимаете, что к середине ноября остановится 95% предприятий, потому что в бюджетах у большинства руководителей предприятий, в том числе и у меня, было 9-11 [гривен за кубометр]», – заявил Червоненко.

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