Червоненко пророчит «АТО» по всей Украине

07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине продолжает ухудшаться социально-экономическое положение – скоро ситуация выйдет из-под контроля и обернется кровавыми столкновениями.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта и связи, депутат ВР IV созыва и бывший соратник президента Украины Виктора Ющенко Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик считает, что команда президента Владимира Зеленского подставляет своего шефа.

«Ну какие у тебя пресс-служба или советники, как можно было о Дне ВММФ [говорить], где старый советский «Гетман Сагайдачный» и ещё пара ржавых барж. Их бы хотя-бы покрасили, как было с крейсером «Украина» – красили с одной стороны. Ну как вы на фоне этой баржи сделали картинку этого танкера [«Делфи»]. Вы что, хотите подставить президента? Вы же всю страну подставляете», – сказал Червоненко/

Он подчеркнул, что положение дел в окончательно разграбленной и обнищавшей Украине становится всё хуже.

«Вы же понимаете, что в мире, где делают огромные корабли, НПО «Заря» в Николаеве делала моторы для половины мира, всей России, Индии и Китая. Что сегодня, «Варяг» продали за копейки, за 20 миллионов долларов, сегодня это флагман авианосцев, по нему строят серии. Ракета «Зенит» – Илон Маск не может сказать, что это первый, потому что он тратить деньги американцев, и говорит «это один из лучших ракетоносителей».

И нам говорят: «Отдайте чертежи и технологии, а сами идите делать кастрюли», и мы молчим. На Донбассе не делают выборы, и мы молчим. Вот мы и будем жить так, и будем жить ещё хуже. А ещё польётся кровь. И с какой стороны «АТО» будет – ещё неизвестно.

И богатые будут тоже плакать. Потому что вспомним, как грабили богатых в «Революцию достоинства». И будет как в той старой притче: «Когда пришли убивать соседа – я промолчал, а когда пришли убивать меня – уже некому было заступиться», – резюмировал бывший политик.