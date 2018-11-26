26.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Выборы, Киев, Мнение, Политика, Украина
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Червоненко: пускай вводят военное положение, лишь бы выборы не отменяли

Открыто поддерживающий Юлию Тимошенко экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко высказал мнение, которое можно считать общим для всего лагеря сторонников лидера “Батькивщины”. Суть этой позиции в том, что нет ничего плохого во введении в стране военного положения и связанных с ним ограничениях гражданских прав и свобод граждан, однако при том условии, что Петр Порошенко не посягнет на сроки проведения президентских выборов в конце марта 2019 года, на которых Юлия Тимошенко рассчитывает победить.

Такую позицию Евгений Червоненко озвучил на своей страничке в соцсети, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Наши военные корабли дав заявку, как везде в мире при проходе проливов -уже проходили. В 2014 году, когда гибли сотни наших Героев, во время Иловайск и Дебальцево не вводили-говорили-ограничение демократии, невозможность Демократических Выборов! У Президента Шанс и Тест на Демократию-вводите военное положение, но вносите изменения в Закон-Выборы без изменений!!!! Вечером все увидим! Лицо каждого!”, – истерит Червоненко.

Примечательно, что Евгений Червоненко, позиционирующий себя в качестве прагматичного политика и “сшивателя” страны, ратующий за “компромисс” с Донбассом, подчеркнуто уважительно именует боевиков “АТО”, погибших в Иловайске и Дебальцево “героями”.

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