Червоненко: Скандальный список евреев Коломыи – прямой результат потакания нацистам на Украине

15.05.2020, Киев, Игорь Петров

Попытка составить список членов еврейской общины города Коломыя, предпринятая МВД Украины в Ивано-Франковской области, стала очередным проявлением нацизма в «незалежной».

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Или полный дебил этот начальник полиции. Не знаю, почему он еще на должности. За него начальник отдувается, министр отдувается, пишут письма в различные посольства, прежде всего – в американское. Америка четко за этим следит.

Заявление двух сенаторов США… Оно не просто так, оно не случайно. Этот начальник полиции – он хоть читает, что он подписывает? И что у него в голове? У них нет образования, взяли по блату. Но мы же хирурга не по блату берем, а самого лучшего пытаемся взять.

То, что он натворил – не такой маленький позор, поверьте мне как активному члену общины и человеку, что-то знающему в международных еврейских отношениях. Это очередной ляп, очередное отсутствие инвестиций, очередное неуважение к моей стране. Оно просто так не бывает.

Когда мэр Ивано-Франковска присутствует на похоронах члена дивизиона СС «Галичина», организации, запрещенной Нюрнбергским процессом, а рядом стоят люди в СС-овской форме. А СБУ у нас видит все, и Стерненко тоже охраняет. И они рядом, и ни одного уголовного дела. И он дает автобус – вывезти в таком-то селе три семь цыган только потому, что они кому-то не нравятся, а не совершили какое-то преступление.

Это уже фашизм. И вот это – логическое продолжение. Сколько в станиславском (Станислав назывался) «Бабьем яре» уничтожили евреев вот эти, что сейчас толпами бродят, что записывались в СС «Галичина», – разоблачает Евгений Червоненко.

Напомним, в феврале 2020 года Управление стратегических расследований МВД Украины в Ивано-Франковской области направило главе еврейской общины г. Коломыя письмо, в котором потребовало предоставить список (перечень) членов Еврейской религиозной общины иудейского ортодоксального вероисповедания г. Коломыя с указанием анкетных данных, мобильных телефонов и мест их проживания и перечень студентов еврейской национальности, которые обучаются в высших учебных заведениях Ивано-Франковской области.

Об этом стало известно после того, как глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал фотографию письма у себя в Фейсбуке.