26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Червоненко: Украина уже как девка с окружной




Украина уверенно занимает первые строчки самых страшных антирейтингов Европы, и это является свидетельством или абсолютной некомпетентности киевской власти, или целенаправленной политики по уничтожению украинского народа.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший министр транспорта Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы по всей гадости на первом месте. По туберкулёзу мы первые в Европе. Мы стали первыми по заражаемости врачей.

Я порой думаю: «Вы фашисты или дебилы?» Как можно, раздаются сигналы со всех сторон. Я нормальный человек, всё понимаю, но как можно, как пишут зараженные врачи от больных коронавирусом – они шли на пули, а им говорят: «Идите лечиться за своё счёт», – возмутился он.

«Страна держится уже не на власти. Власть делает одну глупость за другой, и делает на 50% по указке. И у меня есть ощущение, что нас просто уничтожают. Мы не хотим думать, и не хотим повторить Ильфа и Петрова, что спасение утопающих, при любых друзьях и врагах – дело рук самих утопающих…

Украина уже не страна – это уже девка даже не из приличного борделя с правами. Мы уже как девка с окружной, которую дальнобойщик хочет и получает. Нас целенаправленно делают рабами», – резюмировал экс-министр.

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