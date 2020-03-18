Червоненко – властям: Вы слабые, чтобы матюгаться на русских

18.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине пора переставать «матюгаться» в сторону России и начинать искать с ней примирения.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта, бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Запад и до пандемии коронавируса не особо переживал за Украину и ждал пока она наладит отношения с РФ, а теперь ему и подавно не до украинских проблем.

«Когда лодка тонет, то сигнал SOS дают не только странам Евросоюза, которые заняты страшной бедой у себя. Они и когда все было хорошо, о нас не думали (это мы иллюзию себе создали) и мечтали, чтобы мы скорее помирились с Россией.

И давали понять, что вы или миритесь и выполняете «Минские соглашения», или мы к вам уже применим санкции… Вдумайтесь, господа, может все-таки время посмотреть на восток – на Китай, на Казахстан… Казахи сидят здесь, умоляют: «Любые деньги – дайте маски».

Посмотреть на Россию, перестать матюгаться в их сторону. Тем более, вы слабые, чтобы матюгаться на них. Может быть, подумаем, где мы будем реализовывать товары, когда после финансового краха, думаю, будет дефолт», – призвал Червоненко.