Червоненко – Зеленскому: Одумайтесь! Не окружайте себя бандитами и нацистами

12.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине придет конец, если нацисты и преступники, наподобие одесского боевика Сергея Стерненко будут находиться под государственной охраной, а также управлять страной.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший депутат Верховной рады, бизнесмен Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Германии за ношение или похороны участника СС «Галичина» и почетный караул в эсэсовской форме или «зиг хайль» другого участника (это в Украине) при награждении какой-то наградой человек без разговоров и без звонков какой-то Венедиктовой получил бы срок. А у нас человек, который по сути носит все признаки фашиста – я говорю о Стерненко, у него же три дела, о которых не говорят – крышевание торговли, рэкет, кража людей и потом «самооборона», когда его девушка бежала за одним раненым ножом, а он бежал 99 метров, вдумайтесь в цинизм, и бил в сердце прицельно.

Но как это ты бил в сердце при самообороне? Тебе надо отбиться – ты зверь, что ли? И после этого он становится фигурой. А до этого он разбил голову кирпичом начальнику полиции Одессы Головину. Вы понимаете, с этого кирпича начинается вседозволенность. А конец страны начинается, когда его охраняет «Альфа». Это отношение, и то, что с нами происходит, все эти «слуги народа», я провожу параллель и транспонирую, начиная от Дробовича, от всех, кто говорят по экономике, в то, что люди добрые, у нас не будет независимой Украины.

Это не призыв, это констатация факта. Я обращаюсь все время к президенту, говорю, одумайтесь, господин президент – окружать себя надо не друзьями и не умными, которые вам кажутся умными, а тем, кто признанный и тем, кто действительно научится говорить вам неудобные вещи, но правдивые», – заявил Червоненко.