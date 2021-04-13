Чешские друзья России продали Украине некачественные снаряды по завышенной цене

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина по завышенной в два раза цене закупила советские снаряды для противотанковых пушек через дружественные России компании.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арьева, словацкая фирма предлагала купить болгарские снаряды, произведенные еще в СССР, еще в 2017 году, но ей отказало Минобороны. А в 2020-м Украина закупила эти же снаряды, но уже через чешскую компанию и по цене в два раза дороже.

«История началась еще в 2017 году, когда компания «MSM Martins», словацкая, предложила украинской компании «Укрспецэкспорт» купить для Министерства обороны снаряды 100-мм для противотанковых пушек «Рапира». Это одна из самых эффективных пушек против тяжелой гусеничной техники, и потому для обороны это один из лучших средств, артиллеристы всегда очень позитивно оценивали качество и точность этих пушек.

Украина сразу начала смотреть, что это за выстрелы, оказалось, что это выстрелы, которые были сделаны еще в 80-х годах в Советском Союзе, были потом проданы в Болгарию и теперь каким-то образом оказываются при посредничестве фирмы «MSM Martins», которая их предлагала Украине за 440 долларов за штуку.

Тогда провели много исследований этого пороха, который содержался в этих выстрелах и пришли к выводу, Министерство обороны, подписал эксперт Шостик, что эти выстрелы в принципе, возможно, единично и являются нормальными, но в целом эта партия не устраивает по показателям качества.

Внимание! 440 долларов за штуку предлагали в 2017 году, и тогда руководство «Укроборонпрома» и Министерства обороны забраковали это. Но в 2020 году Украина снова получает предложение, только от другой фирмы, которая называется «Czech Defences», и она уже предложила те же самые выстрелы Украине по цене 900 долларов…

Эти фирмы входят в холдинг «Excalibur», который входит в так называемую «Сzechoslovak Group», которой владеют два бизнесмена – Ярослав и Михолас Трнад. Эти люди являются спонсорами в частности пророссийского чешского президента Милоша Земана, а также имеют вполне нормальные приятельские и не только приятельские, но и деловые отношения с такими компаниями, как «Газпром» и другими российскими компаниями.

То есть в сухом остатке у нас выходит, что украинское Министерство обороны хотело купить вместе с «Укроборонпромом» по цене в два раза большей, чем предлагалось несколько лет назад, снаряды сомнительного качества у бизнесменов, которые сотрудничают с режимом Путина. Браво, честно говоря», – заявил Арьев.