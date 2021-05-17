Чешские контрразведчики расписались в собственном непрофессионализме

17.05.2021, Москва, Евгений Пронин

«Диверсионно-шпионский скандал», поднятый чешскими властями, возымел половинчатый эффект. Прагу поддержали Соединённые Штаты и в основном «младоевропейцы» из числа стран бывшего социалистического лагеря. Призвать к чувству солидарности страны Евросоюза, проводящие более-менее независимую внешнюю политику, удалось с минимальным успехом.

Очень показателен пример Швеции. Министр иностранных дел этой страны Анн Линде на просьбы чехов выслать часть российских дипломатов ответила категорическим отказом. Кроме того, что Стокгольм был в своё время не в восторге от введения антироссийских санкций, которые подпортили долголетние добрососедские отношения с Москвой, так Швеция ныне председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а сама Анн Линден является по совместительству действующим председателем ОБСЕ.

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Если страна «рулящая» международной структурой, в названии которой главными являются слова «Безопасность» и «Сотрудничество», будет вводить в отношении кого-либо санкции, то грош цена в базарный день той самой ОБСЕ, которая и так с каждым эксцессом на просторах Евразии теряет остатки своего авторитета.

Не всё так гладко было и в самой Чехии. Президент страны Милош Земан в специальном телеобращении к народу 25 апреля этого года заявил, что никаких данных о деятельности российских спецслужб в Чехии нет. А ведь именно работу на ГРУ и ФСБ российских дипломатов чешские власти в лице премьер-министра Андрея Бабиша и его сподвижников выдвигали в качестве единственного аргумента для ополовинивания дипломатических представительств России в Чехии. После телеобращения к народу Милоша Земана против него была организована информационная кампания. Главу государства самого объявили агентом Москвы. В подтверждение привели и факт его вакцинации «Спутником V».

И всё-таки, для каждого обвинения сотрудников посольства в деятельности, не совместимой с дипломатической, должен быть какой-нибудь повод. Хотя бы и на уровне подозрений. Нашёлся, как раз на уровне недоказанных наветов. И причём семилетней давности. За это время, учитывая практикуемую в дипмиссиях всех стран мира ротацию, все сотрудники посольства успели смениться.

Итак, 16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице произошли взрывы на складах боеприпасов. Погибло два человека. И вот почти спустя семь лет власти Чехии решили, что это дело рук российских спецслужб. Затем опять же абсолютно голословно в работе на ГРУ и СВР были обвинены сотрудники дипмиссии России. Уже выслано из страны 18 дипломатов. Россия ответила высылкой 20 чешских. Обычная практика «зеркального ответа», применяемая абсолютно всеми странами мира. Но Прагу почему то это задело.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил российскому послу Александру Змеевскому протест и потребовал вернуть всех чешских дипломатов обратно. Иначе Прага грозится продолжить объявление персонами нон грата работников посольства РФ. Вплоть до его закрытия. Россия – не та страна, с которой можно разговаривать в тоне ультиматумов. Поэтому РФ довела численность чешских представительств у себя до паритетных. В подобных условиях вполне мог произойти и разрыв дипотношений. Параллельно депутаты нижней палаты чешского парламента предложили потребовать финансовую компенсацию за ущерб, понесённый в результате взрывов.

На чём всё-таки основываются в своих обвинениях чешские власти? Оказывается, только лишь на том факте, что взорвавшиеся боеприпасы предназначались Украине, прочно увязшей к тому времени в войне на Донбассе. Чешские власти вовсе не интересовало тогда, в кого должны были лететь эти снаряды и мины. А при так называемой «антитеррористической операции» гибнут в основном мирные жители – дети, женщины, старики. Праге важно было подзаработать на побирающейся по всей Восточной Европе Украине. Киев усиленно после начала боевых действий стал скупать в бывших странах ОВД (Организация Варшавского Договора), а ныне НАТОвских державах оружие советского производства. В большинстве случаев Украине подсовывали откровенный металлолом. Судя по всему, таковыми были и взорвавшиеся боеприпасы. Рванули, видать, они, от старости.

Уровень российских «спецов» давно уже признан во всём мире. В 2014 году они обеспечили проведение референдума в Крыму. Обошлось без единой жертвы, хотя Киев обещал залить полуостров кровью. В последующем российские спецслужбы в воссоединённом регионе РФ предотвратили не один теракт и диверсию, а лиц, шпионящих на Украину, выявляют постоянно. То же самое можно сказать и об их работе в Сирии, где, благодаря разведчикам, операции российских войск проходят при минимальных потерях . Американцы, для примера, на протяжении долгого времени утюжили Ракку, сравняв город практически с землёй. То есть, выявить российский след при таком уровне подготовке чехам было бы не реально. А уж тем более через семь лет.

Кстати, интересная деталь. Выше уже говорилось, что погибло всего два человека. Нас часто ужасают масштабы взрывов бытового газа в домах. А тут склад боеприпасов. Двое погибших – это единственные, кто был на складе. Как вы думаете, какова должна быть охрана подобного рода объектов? Во всяком случае, куда больше, чем два человека. То есть склад не представлял интереса для военных. Вот, кстати, где следует покопаться чешским следователям и прокурорам. И найти виновных в откровенном разгильдяйстве при хранении сверхопасного имущества.

Есть ещё один нюансик, который и вовсе переводит эту историю с взрывами в разряд супер нонсенса. Оказалось, что склады были арендованы транснациональной компанией с польскими корнями Imex Group. Тут даже и комментировать нечего. Это, с каких пор на военные склады допускаются гражданские?

Возникает ещё один вопрос, а Imex Group, развернувшаяся по всей Восточной Европе, и прочно зашедшая на постсоветское пространство, какое отношение имеет к боеприпасам и вооружению? Не моющие средства всё-таки.

Наконец стоит отметить, что чешские контрразведчики расписались в собственном непрофессионализме. Они семь лет ловили мифических «диверсантов». Если Милош Земан, как глава государства добьётся полноценного расследования произошедшего во Врбетице в октябре 2014 года взрыва, то наружу полезут нелицеприятные для многих вещи. Хранение боеприпасов в ненадлежащем виде и оружейный бизнес частных фирм. Это будет только началом верёвочки. Найдётся и кончик в лице коррумпированных чиновников, отдавших склады боеприпасов в частные руки с непонятным прошлым и смутным настоящим. Но проще разогреть «диверсионно-шпионский» скандал с высылкой дипломатов, которые во время взрыва во Врбетице были далеки от Чехии и даже не предполагали, что будут работать в этой стране.