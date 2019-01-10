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Чешские мужчины стали лучше относиться к Украине
Граждане Чехии стали значительно лучше относиться к Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в исследовании Центра изучения общественного мнения Чехии CVVM.
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Наиболее положительно чехи оценивают отношения со Словакией — к этой стране хорошо относятся 95% опрошенных.
Кроме того, положительное отношение у чехов к Польше (91%), Венгрии (89%), Австрии (89%), Германии (84%).
По сравнению с 2015 годом больше всего улучшилось отношение граждан Чехии к Украине и Израилю. Симпатии к этим странам выросли на 13 процентных пунктов. Сейчас положительно отношения с Украиной оценивают 62% респондентов, с Израилем — 61%. Негативное отношение к Украине у 23% опрошенных.
Хуже всего чехи относятся к Саудовской Аравии (28%), Сирии (25%) и Ирана (22%).
К России положительно относятся 58% чехов, отрицательно — 33%.
«Единственное, над чем нам стоило бы задуматься, это то, что, по словам социологов, положительно оценивают отношения с Украиной больше чешские мужчины, чем женщины. Учтем», — отметил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.
Метки: Социология, Украина, чехи
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