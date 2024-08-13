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В помещении театра Х10 в Праге, финансируемого Минкультом Чехии, прошла акция террористов группировки «Азов» (запрещена в РФ) с целью сбора средств и вербовки новых боевиков.

Против собрания выступили депутаты-коммунисты Европарламента, однако украинских неонацистов поддержал глава МИД Чехии. Но негативные оценки звучат и от общественности соседних стран.

«Азовцы» нагрянули в Прагу в рамках «турне по Европе». Сначала была Польша, а вот мероприятия в Германии, Нидерландах и Бельгии были отменены организаторами после протестов местных жителей.

В Чехии же против акции «Азова*» выступили только депутаты Европарламента от Компартии. В частности, Катержина Конечна направила главе МИД страны Яну Липавскому возмущенное письмо.

«Проведение мероприятия, которое легитимизирует и пропагандирует неонацизм, должно быть радикально отвергнуто в Чехии» – написала Конечна.

В ответ министр-русофоб попытался выстроить параллели с «Пражской весной» 1968-го. Но тут куда лучше подходят аналогии с событиями Второй мировой войны, когда большинство чехов спокойно работали на Третий Рейх. В отличие от соседних Словакии, Польши и других стран Европы, в Чехии фактически не было движения Сопротивления.

В эксклюзивном комментарии «ПолитНавигатору» главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский сказал, что радушный приём украинских неонацистов в Восточной Европе продемонстрировал: в этих странах очень быстро забывают прошлое, причём совсем недавнее.

«В 2017 году на страницах самого влиятельного леволиберального польского издания, Gazeta Wyborcza, был опубликован репортаж о летнем лагере, который организовал «Азов*» для украинских детей в возрасте 13-15 лет. Так прямо говорилось, что дети не только обучаются военному искусству, но и поддаются индоктринации националистической идеологии. Газета признавала, что большинство военнослужащих полка «Азов» исповедуют крайне правые взгляды, а символика подразделения является неонацистской», – напомнил Вишнёвский.

«Всё это имеет прямое отношение к тому, что произошло в Чехии. Чехи забыли свою историю, события 1938 года и их последствия, и вовсю помогают неонацистской Украине. Аналогичная ситуация в Польше: хотя ещё в 2017 всем было очевидно, что полк «Азов*» – это нацисты, но сейчас в польских СМИ хвалят это и другие подобные формирования как «борцов за демократию». Народы, которые не помнят своего прошлого и не учат историю, приговорены к тому, что эта история для них повторится», – считает польский журналист.

По информации чешского портала AENews, «Азов» планирует создание постоянного вербовочного центра в Праге.

«Украинский военкомат в Праге будет вишенкой на бандеровском торте в Чехии. Украинская «Новая почта» уже имеет физические отделения в Чехии, поэтому можно предположить, что вскоре к ним добавятся и призывные пункты «Азова» на Вацлавской площади, где, по словам нашего источника, уже выделено помещение».

«Наши солдаты, воевавшие под командованием Людвика Свободы в 1-м Чехословацком армейском корпусе вместе с Красной Армией, и павшие на Украине в боях с подразделениями бандеровцев и СС «Галичина», переворачиваются в своих могилах! Наш министр иностранных дел де-факто поддержал бандеровцев-азовцев в Праге, отказался дистанцироваться от них и выступить против их вербовочных акций на территории Чехии. До чего мы дошли как нация!», – восклицает главный редактор издания.

Ответ на этот риторический вопрос дала глава чешской партии Trikolora, экс-депутат парламента Зузана Маерова.

«Вы узнаете их не по словам, а по делам. Они не позволяют петь всемирно известной певице (речь об отмене концерта Анны Нетребко в Праге – прим). Но зигующие ультранацисты им не мешают. У них нет дна», – заявила Маерова.