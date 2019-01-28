Чешский министр похвалил украинцев, забывших о своей родине
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек рад, что украинские гастарбайтеры помогают строить экономику его страны.
Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам чешского министра, в этом году власти Чехии увеличат квоты для трудовых мигрантов из Украины.
«В Чешской Республике проживают порядка 100 тысяч украинцев. Необходимо помнить еще три тысячи студентов, которые учатся в чешских учебных заведениях. Украинцы нам помогают строить экономику и наше правительство введет несколько специальных программ, которые упростят оформление разрешений на трудоустройство для украинцев. На сегодняшний день возможность таких программ и квоты будут повышаться», – заявил Петршичек.
Ранее бывший киевский журналист Андрей Ваджра заявил, что масштабы трудовой миграции с Украины сопоставимы с бегством населения из зоны бедствия.
Кроме того, мы сообщали, что глава МИД Украины Павел Климкин рассказал полякам, как украинцы спасают их экономику.
Метки: Томаш Петршичек, украинские заробитчане, Чехия
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