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28.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Украина, Экономика
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Чешский министр похвалил украинцев, забывших о своей родине

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек рад, что украинские гастарбайтеры помогают строить экономику его страны.

Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чешского министра, в этом году власти Чехии увеличат квоты для трудовых мигрантов из Украины.

«В Чешской Республике проживают порядка 100 тысяч украинцев. Необходимо помнить еще три тысячи студентов, которые учатся в чешских учебных заведениях. Украинцы нам помогают строить экономику и наше правительство введет несколько специальных программ, которые упростят оформление разрешений на трудоустройство для украинцев. На сегодняшний день возможность таких программ и квоты будут повышаться», – заявил Петршичек.

Ранее бывший киевский журналист Андрей Ваджра заявил, что масштабы трудовой миграции с Украины сопоставимы с бегством населения из зоны бедствия.

Кроме того, мы сообщали, что глава МИД Украины Павел Климкин рассказал полякам, как украинцы спасают их экономику.

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