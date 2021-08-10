Чешский политический аналитик Вацлав Умлауф заявил о поражении американцев в Сирии, несмотря на их альянс с террористами.

Запад в лице США потерпел громкое поражение в Сирии, несмотря на тесное сотрудничество американского командования с боевиками. Об этом заявил чешский политолог Вацлав Умлауф в беседе с изданием La Repubblica.

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Теперь Запад пытается изменить стратегию и систематически работает над разрушением сирийской инфраструктуры с помощью спящих ячеек «Исламского государства» (организация запрещена в России). Группировка была уничтожена при эффективной работе «ЧВК Вагнера» в 2017 году. Уцелевшие радикалы оказались в тюрьмах, откуда их вызволят американцы для дальнейшего обучения на своих базах.

Затем завербованные исламисты внедряются в курдские отряды и служат американским интересам на востоке Сирии, не отказываясь от нападений на граждан и позиции сирийских военнослужащих.

Американцы контролируют восток страны, где расположены нефтяные месторождения. Боевики помогают добывать и вывозить нефть в Ирак, что приносит Вашингтону хороший доход. США также инициировали санкции в отношении энергетического сектора Сирии, что усугубляет экономический кризис в ближневосточной стране.

Вацлав Умлауф уверен, что американская стратегия не сработает в долгосрочной перспективе и сирийцы вместе с российскими союзниками вскоре вернут себе захваченные Вашингтоном земли арабской республики.