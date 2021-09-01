Чешский премьер требует от ЕС расширить зону Шенгена на Балканы и остановить мигрантов

01.09.2021 20:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш намерен поднять в рамках саммита лидеров Западных Балкан «Брдо-Бриони» в словенском городе Блед, гостем которого он стал, вопрос включения балканских стран в шенгенскую зону.

Об этом сообщает сербская редакция «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Болгария, Румыния, Хорватия и Сербия еще не включены в число стран-участниц Шенгенской зоны? Наше правительство предлагает, и не в первый раз, расширить свою деятельность на эти государства», – заявил Бабиш.

Чешский премьер подчеркнул, что у ЕС нет четкой стратегии борьбы с нелегальными мигрантами и расширением Шенгенской зоны на Западные Балканы. Бабиш намерен поднять все эти вопросы на проходящем в Бледе международном стратегическом форуме.

Он считает, что Европа должна защищаться от нелегальных мигрантов, поскольку Шенгенская зона не показала свою эффективность в 2015 году, во время первой волны беженцев в ЕС. По словам Бабиша, из-за угрозы новой волны беженцев из Афганистана ЕС должен вступать в переговоры Турцией, которая, считает он, может удержать их на своей территории.

«И ЕС выделит ей деньги на это», – сказал Бабиш, напомнив, что такая практика была и во время первой волны беженцев.