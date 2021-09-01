Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.09.2021 20:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Афганистан, Балканы, Дзен, ЕС, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Чехия
Просмотров:

Чешский премьер требует от ЕС расширить зону Шенгена на Балканы и остановить мигрантов

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш намерен поднять в рамках саммита лидеров Западных Балкан «Брдо-Бриони»...

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш намерен поднять в рамках саммита лидеров Западных Балкан «Брдо-Бриони» в словенском городе Блед, гостем которого он стал, вопрос включения балканских стран в шенгенскую зону.

Об этом сообщает сербская редакция «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Почему Болгария, Румыния, Хорватия и Сербия еще не включены в число стран-участниц Шенгенской зоны? Наше правительство предлагает, и не в первый раз, расширить свою деятельность на эти государства», – заявил Бабиш.

Чешский премьер подчеркнул, что у ЕС нет четкой стратегии борьбы с нелегальными мигрантами и расширением Шенгенской зоны на Западные Балканы. Бабиш намерен поднять все эти вопросы на проходящем в Бледе международном стратегическом форуме.

Он считает, что Европа должна защищаться от нелегальных мигрантов, поскольку Шенгенская зона не показала свою эффективность в 2015 году, во время первой волны беженцев в ЕС. По словам Бабиша, из-за угрозы новой волны беженцев из Афганистана ЕС должен вступать в переговоры Турцией, которая, считает он, может удержать их на своей территории.

«И ЕС выделит ей деньги на это», – сказал Бабиш, напомнив, что такая практика была и во время первой волны беженцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть