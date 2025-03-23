Чешский президент хвастается, что народы ЕС успешно заражены русофобией
Основной угрозой безопасности стран-членов ЕС якобы является Россия.
Об этом во время визита в Киев в ходе разговора с журналистами заявил президент Чехии Пётр Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы верите, что существует угроза войны не только для Украины, но и дальше для Европы, то есть для стран-членов ЕС и НАТО?», – спросил ведущий.
«Конечно же, верю. В конце концов, я был военным большую часть профессиональной жизни, и еще тогда не сомневался, откуда исходит источник риска для Европы и для демократии в Европе.
В течение где-то 20 последних лет главной угрозой для европейской безопасности была и остается Россия. Я считаю очевидным, что без существенной смены руководства России и подхода России к международной политике, она будет оставаться угрозой для европейских демократий», – вещал Павел.
«Это хорошо, что вы это понимаете. Но верите ли вы, что другие европейские политики и, самое главное, рядовые европейцы понимают реальность этой угрозы?», – поинтересовался ведущий.
Президент Чехии похвастался, что европейское население хорошо распропагандировано политиками-русофобами.
«Я считаю, что большинство европейских политиков и довольно большая часть населения осознают российскую угрозу. Конечно, чем ближе к России расположена страна, тем реальнее ощущение угрозы. Вполне естественно, что люди, скажем, где-то в Португалии будут воспринимать российскую угрозу иначе, чем в Эстонии», – добавил он, не сказав ничего о Словакии и Венгрии, где большинство населения боится, в первую очередь, неадекватной соседки-Украины.
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