Чешский режим не смог выдать Киеву севастопольца Франчетти
Задержанного русофобским режимом Чехии гражданина России, активного участника «Русской весны» Александра Франчетти, выпустили на свободу.
Горсуд Праги снял обвинения с севастопольца, и он покинул тюрьму, сообщила представитель защиты Ленка Шрамкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Александр Франчетти находится на свободе, – цитирует адвоката ТАСС. – Он не органичен судом в передвижении».
Севастополец может покинуть Чехию, несмотря на протест прокуратуры, который Верховный суд в Праге рассмотрит уже в 2023 году.
Александра Франчетти арестовали в Чехии по запросу Украины в 2021. Его обвиняли в разведдеятельности в пользу РФ во время «Русской весны» и создании ОПГ «Северный ветер» – одного из подразделений народного ополчения в 2014 году.
И хотя Франчетти задержали по ордеру официального Киева, Верховный суд Чехии отказался выдавать его Украине, поскольку в стране идут боевые действия, и высок риск нарушений прав арестованного.
Известно, что в тюрьме организатор разведгруппы «Северный ветер», члены которой обеспечивали безопасность ряда стратегических объектов в Крыму, стал резко терять здоровье. После допросов и угроз он похудел на 12 кг и жаловался на проблемы с сердцем. Содержание под стражей, как и арест, Франчетти считает нарушением прав человека, поскольку все обвинения против него сфабрикованы.
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина. МИД России в связи с инцидентом заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.