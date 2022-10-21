Чешский режим не смог выдать Киеву севастопольца Франчетти

21.10.2022  19:19 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Судебный произвол, Украина, Чехия
Новости Украины

Задержанного русофобским режимом Чехии гражданина России, активного участника «Русской весны» Александра Франчетти, выпустили на свободу.

Горсуд Праги снял обвинения с севастопольца, и он покинул тюрьму, сообщила представитель защиты Ленка Шрамкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержанного русофобским режимом Чехии гражданина России, активного участника «Русской весны» Александра Франчетти, выпустили на...

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«Александр Франчетти находится на свободе, – цитирует адвоката ТАСС. – Он не органичен судом в передвижении».

Севастополец может покинуть Чехию, несмотря на протест прокуратуры, который Верховный суд в Праге рассмотрит уже в 2023 году.

Александра Франчетти арестовали в Чехии по запросу Украины в 2021. Его обвиняли в разведдеятельности в пользу РФ во время «Русской весны» и создании ОПГ «Северный ветер» – одного из подразделений народного ополчения в 2014 году.

И хотя Франчетти задержали по ордеру официального Киева, Верховный суд Чехии отказался выдавать его Украине, поскольку в стране идут боевые действия, и высок риск нарушений прав арестованного.

Известно, что в тюрьме организатор разведгруппы «Северный ветер», члены которой обеспечивали безопасность ряда стратегических объектов в Крыму, стал резко терять здоровье. После допросов и угроз он похудел на 12 кг и жаловался на проблемы с сердцем. Содержание под стражей, как и арест, Франчетти считает нарушением прав человека, поскольку все обвинения против него сфабрикованы.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина. МИД России в связи с инцидентом заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия.

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